Il Baby boom è all’ospedale. Giornata record in Ostetricia. Al Manzoni nascono 13 bimbi

Baby boom all’ospedale di Lecco. In un giorno, anzi in mezza giornata, sono nati 13 bambini. Non era mai successo prima. Tra la notte e la mattina di martedì scorso, il 15 aprile, le ostetriche e i ginecologi della Maternità dell’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco hanno aiutato 13 donne a diventare madri e altrettanti bebè a nascere. Una data che, soprattutto in questi tempi di denatalità e crisi demografica, rimarrà negli annali. Sei neonati sono venuti al mondo di notte, gli altri sette, tra in tre ore, tra le 8 e le 11. Certo è stato impegnativo, soprattutto per le ostetriche, seguire e occuparsi di così tanti parti uno in fila all’altro, alcuni quasi in contemporanea. Sono infatti proprio le ostetriche a gestire i lieti eventi, 41 in tutto ad occuparsi di sala parto, urgenze in Pronto soccorso e reparto, più altre 4 negli ambulatori. Tutto però è filato liscio: nessun problema, nessuna complicanza. "Tredici parti non è la solita routine ma abbiamo dato il nostro meglio come sempre", conferma la coordinatrice. "Sono stati fortunatamente tutti dei "bei parti", come li chiamiamo noi – aggiunge la dottoressa Roberta Tironi, responsabile della struttura semplice di Fisiopatologia ostetrica e Diagnosi prenatale -. Quando la natura fa il suo corso, è solo questione di dare disponibilità ad accogliere le nuove vite". Di solito di media in ospedale a Lecco nascono meno della metà dei bimbi di martedì scorso, cinque al giorno. Il mese scorso in ospedale a Lecco si sono contanti 150 parti ad aprile, fino a giovedì 82, numeri in crescita rispetto ai 128 parti di marzo 2024 e ai 136 di tutto aprile dell’anno scorso. Complessivamente invece nel 2004 all’Alessandro Manzoni i parti sono stati 1.892, rispetto ai 1.687 del 2023. L’incremento è stato dovuto soprattutto dalla chiusura del Punto nascita dell’ospedale i Merate: molte mamme che prima partorivano al San Leopoldo Mandic sono state "dirottate" a Lecco, sebbene in tante abbiamo comunque optato per Carate, Vimercate, Monza. I nuovi nati in provincia di Lecco sono stati invece 2.040.