I viaggiatori lombardi fanno eco:: "È mancata una adeguata pianificazione"

Prima la tratta Ponte San Pietro – Bergamo della linea Milano – Bergamo via Carnate, chiusa dal febbraio 2024, su cui i treni torneranno a circolare solo all’inizio del 2027. Ora le fermate dimezzate e soppresse per tre mesi a Osnago, Airuno, Arcore e Mandello. Quest’estate lo stop totale ai treni tra Lecco, Sondrio e Tirano. E nel 2026 sia il treno della linea S7 Lecco – Milano via Molteno, la cosiddetta Besanina, in concomitanza con i lavori della Pedemontana, sia di tratti della Lecco – Como per interventi di elettrificazione. Interventi necessari e anche auspicati dai pendolari, ma tutti insieme. "Non siamo contro

i lavori, anzi siamo consapevoli che servono per migliorare

il servizio – spiega Francesco Ninno, rappresentante

dei viaggiatori lombardi -. Occorreva però pianificarli meglio".