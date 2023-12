I premi “San Nicolò d’Oro”. Il grazie dal primo cittadino

Sport, volontariato e cultura hanno orientato quest’anno la scelta della commissione comunale che ha assegnato i "San Nicolò d’Oro", le benemerenze cittadine che sono state consegnate nella giornata di domenica in occasione della festa patronale. Il premio è andato alla società sportiva Calcio Lecco 1912, a Mauro Lanfranconi e alla memoria a Paolo Cereda (foto).

Fondatore di Libera Lecco, Paolo Cereda è nato a Lecco nel 1963 ed è scomparso nel 2017. Cooperatore internazionale dal 1987 al 1999, dal 2011 ha scelto di dedicarsi tenacemente alla promozione della conoscenza del fenomeno mafioso, delle attività di contrasto alla criminalità organizzata e al riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati. Anche grazie alla sua determinazione è dovuta la rinascita della ex pizzeria Wall Street, oggi "Fiore Cucina in libertà". "Come testimoniano i premi a lui intitolati, anche dopo la sua morte, Paolo Cereda continua a rappresentare un punto di riferimento nella promozione della legalità e dell’impegno civico a sostegno dei più deboli - ha ricordato il sindaco Mauro Gattinoni - Il Comune di Lecco ringrazia Paolo per aver contribuito con il suo impegno e il suo lavoro a costruire un punto di riferimento nella promozione della legalità e per il suo servizio civico a sostegno dei più deboli". Il premio al fotografo Mauro Lanfranchi è stato assegnato per le sue immagini che hanno "contribuito a diffondere oltre i confini locali e nazionali le montagne, la natura e i paesaggi del nostro splendido territorio". Infine la società sportiva calcistica Calcio Lecco 1912, premiata attraverso il suo presidente Paolo Leonardo Di Nunno riuscito "nella straordinaria impresa di riportare la prima squadra in serie B dopo oltre 50 anni". R.C.