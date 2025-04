I pendolari invocano l’esercito per proteggere la stazione

Coscrizione in stazione a Calolziocorte e a Olgiate Molgora. A presidiare le stazioni di Calolzio e Olgiate, ma anche degli altri paesi attraversati dalla linea ferroviaria Milano - Lecco, potrebbero arrivare i soldati dell’Esercito. A dare il via libera al reclutamento dei miliari per difendere i pendolari sono stati i consiglieri provinciali, votando all’unanimità una mozione che, tra il resto, prevede "... se ritenuto necessario l’attivazione dell’operazione “Strade sicure“. L’operazione Strade sicure per presidiare le aree più a rischio. Portavoce dell’istanza è Luca Caremi, che a Calolzio è assessore, in seguito ad un incontro tra i primi cittadini dei centri urbani dove ci sono le stazioni ferroviarie, cioè Osnago, Cernusco Lombardone e Merate, Olgiate Molgora, Airuno e Calolziocorte, e il sottosegretario agli Interni Nicola Molteni. Non tutti in realtà invocano la presenza dei militari in stazione, ad esempio non la auspica il consigliere Felice Rocca, che è pure sindaco di Osnago. In ogni modo l’arrivo di un contingente militare verrà discusso durante una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che la presidente della Provincia Alessandra Hofmann chiederà al prefetto Sergio Pomponio di convocare quanto prima. D.D.S.