I cormorani sono aumentati del 35 per cento e fanno incetta di pesci

LECCO

Aumentano ad un ritmo del 35% all’anno. Nel 2022 i cormorani in Lombardia erano nemmeno 7mila, ora sono almeno 9.500. Sono concentrati in enormi stormi, soprattutto sul lago di Como. Divorano i pesci di lago più pregiati e adesso stanno sterminando pure i pesci di fiumi e torrenti, come la trota marmorata. Ogni esemplare per nutrirsi ne caccia e ne ingoia interi fino a 10 chili al mese: significa che tra tutti complessivamente compiono incetta di più di mille tonnellate all’anno, vanificando gli sforzi di quanti provano a ripopolare il Lario e gli altri specchi d’acqua.

"Siamo in presenza di una vera e propria invasione di uccelli ittiofagi i quali ogni giorno cagionano un danno ittico ed economico notevole", avverte Stefano Simonetti, consigliere provinciale e presidente della Fipsas lecchese, la Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquea. Non ci rimettono solo i pescatori professionali e sportivi, ne pagano le spese pure i ristoratori, che rischiano di restare a secco dei principali ingredienti dei piatti tipici. Per contenere i cormorani dovrebbe essere abbattuto il 10% del loro numero, quindi dovrebbero esserne liquidati circa 950 secondo gli esperti di Regione Lombardia. I tecnici di Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,hanno tuttavia stabilito sia sufficiente eliminarne 346, meno della metà. Gli agenti dei diversi corpi di Polizia provinciale e le guardie venatorie possono inoltre imbracciare i fucili per ucciderli solo nelle province di Como, Lecco, Varese, Bergamo e Brescia, non a Lodi e Cremona lungo l’Adda, né nel Pavese lungo il Ticino, dove pure spopolano anche lì. Da qui la richiesta del presidente della Fipsas di rifare i calcoli e autorizzare l’abbattimento selettivo di più cormorani.

D.D.S.