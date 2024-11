I conti della Provincia tornano. Grazie ai ticket di Villa Monastero

Più visitatori e più incassi del previsto. I turisti che pagano per ammirare Villa Monastero di Varenna e il suo sontuoso giardino botanico in riva al lago, rimpinguano le casse pubbliche provinciali e permetto di far quadrare i conti. Durante l’ultima seduta di Consiglio provinciale è stata presentata e votata l’ennesima variazione al bilancio provinciale di previsione triennale e al piano di investimenti. È stata l’ottava del 2024. Parte delle modifiche sono finanziate proprio grazie ai biglietti pagati dai visitatori di Villa Monastero: ad oggi sono stati circa 350mila, 100mila in più dell’anno scorso, ma il loro numero crescerà ulteriormente entro fine anno, anche perché dopo un periodo di chiusura, in seguito al crollo di un albero, quest’oggi riapre i battenti. La stima degli introiti è stata così aggiornata a 3 milioni e mezzo di euro. Con i maggiori incassi, ma anche minori spese grazie ai risparmi attuati per la gestione della Villa, si potranno pagare 164mila euro per la sistemazione del tetto della caserma dei vigili del fuoco del comando provinciale; 45mila euro di interventi a Villa Locatelli, sede della Provincia di Lecco; 100mila euro di opere di messa in sicurezza e altri 55mila per opere idrauliche per la stessa Villa Monastero; 86mila dei 195mila euro di manutenzione extra delle strade provinciali; 8mila euro di attuazione e gestione del piano faunistico venatorio; 27.800 euro in tre anni per l’aggiornamento dell’archivio. Complessivamente la variazione al bilancio approvata ammonta a poco meno di 1 milione e mezzo per il 2024 e di 46mila per il 2025: 1 milione 200mila euro di maggiori entrate e 300mila euro di minori spese nel 2024 e 25mila euro di maggiori entrate e 21mila euro di minori spese nel 2025.