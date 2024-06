I 37 anni di matrimonio. Da Giuseppe a Bruna. Alle nozze di Pietra i sassi dei luoghi visitati

MONTE MARENZO (Lecco)

Pietre per l’anniversario di Pietra. Saranno il regalo di Giuseppe per la sua Bruna quando, il 25 luglio, festeggeranno i 37 anni di matrimonio, appunto le cosiddette nozze di Pietra. Le pietre, solide e resistenti come la loro unione, a coppie di due come sono una coppia Giuseppe e Bruna, arriveranno direttamente da uno dei luoghi che marito e moglie hanno visitato insieme sia in Italia sia all’estero.

Giuseppe, con la complicità delle tre figlie, ha già scritto a tutti i sindaci delle città italiane e ai consoli dei Paesi stranieri che Bruna e lui hanno visitato per chiedere di spedirgliele, spiegando naturalmente il perché: Roma, Firenze, Udine, Pordenone, Salerno, Johannesburg in Sud Africa, Santo Domingo, Miami. E poi ancora: Germania, Olanda...

Per almeno una cinquantina di luoghi sparsi in tutto il mondo. Alcuni sassi gli sono stati già recapitati, per gli altri è solo questione di settimane. Ricorderanno i momenti che fin qui hanno trascorso insieme.

Giuseppe e Bruna abitano a Monte Marenzo, piccolo comune della provincia di Lecco in Valle San Martino, sul confine con la Bergamasca. Giuseppe, di cognome Fumagalli, ha 81 anni. Guai però a sostenere che sia un pensionato: "Lavoro ancora, come venditore di macchine utensili – puntualizza – A casa con le mani in mano non riesco proprio a stare". Bruna, che di cognome fa Piras, è invece più giovane, di anni ne ha 60. "Ci siamo conosciuti in Sardegna nel 1986 al matrimonio di mia cognata – racconta Bruna – È stato amore a prima vista".

Prima di ripartire per il continente, Giuseppe ha chiesto a Bruna di lasciare la sua terra d’origine e di seguirlo, come negli sceneggiati sentimentali. E proprio come succede nei film d’amore, Bruna è partita con lui. Nel 1987 Bruna e Giuseppe si sono poi sposati. Da quando hanno pronunciato il loro fatidico sì, promettendosi di essere fedeli per sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, di amarsi e onorarsi, Giuseppe regala alla sua Bruna un oggetto composto dello stesso materiale che dà il “nome“ all’anniversario di nozze: Carta per il primo anno, Cotone per il secondo, Legno per il quinto, Alluminio per il decimo, Cristallo per il quindicesimo. Fino al Silicio, che ha confezionato in una particolare bottiglia di sottile vetro a forma di cuore, l’anno scorso per il 36esimo anniversario. E stavolta appunto la Pietra per il 37esimo. I prossimi regali saranno per le nozze d’Agata, di Giada e di Rubino.

"Questi regali cominciano a essere complicati e costosi", scherza Giuseppe, che conta di poter donare alla sua Bruna molti altri presenti di materiali diversi. "Per lei farei di tutto – assicura – anche cercare l’elemento più raro e prezioso". "Dopo quasi 37 anni di matrimonio, Giuseppe continua a stupirmi ogni giorno – sono invece le parole di Bruna – Lo amo proprio per questo".