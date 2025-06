Lecco e l’hub del trasporto pubblico: area verde sopra la stazione, nuovo sottopasso e parcheggio coperto per 50 bici

Lecco, 15 giugno 2025 – “Il più grande progetto di mobilità per la città di Lecco, che permetterà di connettere la nostra città ai principali circuiti nazionali e internazionali”. Non usa mezzi termini il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni per annunciare che il progetto dell’hub multimodale del servizio di trasporto pubblico diventerà realtà, grazie ad un finanziamento regionale di oltre 14 milioni e mezzo di euro.

Sarà molto di più di una stazione di interscambio tra treni e autobus. “Il sistema intermodale prevede un nuovo hub degli autobus extraurbani diretti in Valsassina, nel Meratese, verso la Brianza e il lago, liberando il centro cittadino dall’aggravio di traffico, oltre a linee bus commerciali”, spiega il primo cittadino.

Piazza Stazione

E poi una nuova organizzazione di piazza Stazione, dove continuerà a gravitare il trasporto pubblico locale; nuove aree di sosta per i taxi, stalli dedicati alle persone con disabilità, aree kiss&go cioè punti di sosta per far scendere i passeggeri e ripartire, e altri stalli per i mezzi in sharing; una velostazione, ovvero un parcheggio coperto per almeno 50 bici; tutti i servizi tipici di una stazione, a partire dal deposito bagagli; collegamenti ciclo-pedonali con l’imbarcadero e la funivia.

Via Balicco

L’hub sorgerà in via Lorenzo Balicco, vicino alla stazione ferroviaria, dove verrà realizzata un’ampia area verde, sopraelevata rispetto alla superficie riservata degli autobus, così come sarà aperto un collegamento con la stazione.

È in previsione anche un nuovo sottopasso ferroviario, parallelo all’esistente. “Questo intervento favorirà la scelta di cittadini, pendolari e turisti, nel preferire il mezzo pubblico all’auto privata e darà a Lecco la spinta per inserirsi nei circuiti della grande mobilità internazionale”, aggiunge il sindaco.

È un risultato di squadra: l’assessore Renata Zuffi, il dirigente comunale dell’area Tecnica Alessandro Crippa e la responsabile mobilità Monica Tagliabue, il sottosegretario Mauro Piazza, i consiglieri regionali Gianmario Fragomeli e Giacomo Zamperini, dirigenti e tecnici di Tfi, Linee Lecco, l’Agezia di Tpl.