Greatest Show al teatro . San Carlo

Lo spettacolo più grande in scena per i malati di osteogenesi imperfetta, una condizione genetica rara caratterizzata da fragilità e deformità ossea, e per i ricercatori che ne studiano la possibile cure. Domenica, 9 febbraio, al Teatro San Carlo di Sirone, gli artisti della Ohana Musical Company, portano sul palco il musical The Greatest Show per sostenere i volontari di As.It.O.I., Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta, che dal 1984 si occupano di informazione, educazione e orientamento. "Fare del bene attraverso la nostra passione per il teatro è un valore aggiunto inestimabile", spiega Davide Villa.