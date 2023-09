Grazie allo sport: alberghi e resort di Bormio ancora pieni

La località dell’Alta Valtellina vede nello sport un valido veicolo per la promozione del territorio e delle sue eccellenze. Nel 2026 sarà sede delle prove di sci alpino e di sci alpinismo delle Olimpiadi di Milano Cortina confermando la sua storica immagine di stazione turistica invernale ma Bormio e l’Alta Valtellina, più in generale, puntano molto anche sul turismo estivo. Ed è proprio per questo che, ogni estate, vengono allestiti i ritiri di alcune squadre di calcio, il Como si è allenato qui a luglio, o vengono organizzati camp estivi di basket, volley e altre discipline sportive quali short track o atletica. Senza contare le innumerevoli manifestazioni di ciclismo che caratterizzano l’Alta Valle. Questo è il momento del grande basket. Bormio, infatti, a partire da quest’anno, oltre ai tantissimi camp per giovani e giovanissimi, ospiterà il Valtellina Basket Circuit.

Dopo il match di ieri pomeriggio, tra la Pallacanestro Cantù e gli svizzeri della Sam Spinelli Massagno, stasera la formazione di coach Meo Sacchetti sfiderà alle 18 a Cepina la Pallacanestro Brescia che pernotterà a Bormio per due giorni. Poi per la Valtellina Summer League (memorial Pini – Rigamonti) ci si sposterà a Sondrio dove domani alle 18 andrà in scena Varese – Brescia e domenica, sempre alle 18, l’incontro tra Varese e Massagno. "Gli eventi sportivi organizzati in estate sono strategici per noi perché sono un modo per veicolare al meglio l’immagine di Bormio – dice Samanta Antonioli, assessore allo sport del comune bormino -. Inoltre permettono di allungare la stagione, di riempire le strutture ricettive e di far girare tutto l’indotto. Per noi sono importanti sia le competizioni a carattere nazionale sia quelle a carattere internazionale. E tutti gli sport sono protagonisti". Fulvio D’Eri