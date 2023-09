"Gravissimi incidente sulla 36 a Mandello del Lario: due giovani in ospedale".

"Da Piateda, in Valtellina, eravamo diretti a Lecco per mangiarci un panino e poi, dopo la serata, fare ritorno a casa...".

Ha fatto in tempo a dire poche parole ai soccorritori il ragazzo di origini straniere che, l’altra sera, attorno alle 18.30 alla guida di un’auto di piccola cilindrata si è schiantato contro lo spigolo della galleria Somana della Superstrada 36 del lago di Como, in territorio di Mandello del Lario. La vettura, fortunatamente, nonostante la violenza dell’urto, non ha preso fuoco, ma il tetto è collassato.

A.C.Y., 20 anni, si trova ora ricoverato nel reparto di Chirurgia d’urgenza dell’ospedale Manzoni di Lecco, mentre la giovane che era in auto con lui, M.M., di un anno più giovane, con cesoie e divaricatori estratta dalle lamiere accartocciate della vettura dai Vigili del fuoco , resta ricoverata nel reparto di Rianimazione dopo essere stata sottoposta, nella mattinata di ieri, a una delicata operazione alla gamba. La prognosi, per entrambi i giovani residenti nel paese alle porte di Sondrio, rimane riservata: le condizioni più serie sono quelle della ragazza. È un vero miracolo che siano vivi, guardando ciò resta del veicolo su cui viaggiavano. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18 in direzione Lecco. La macchina su cui c’erano i due ragazzi si è ribaltata per cause al vaglio della Polstrada di Bellano intervenuta per i rilievi, unitamente ai volontari del Soccorso Bellanese e alle ambulanze di Areu. Tutti e due hanno riportato lesioni molto severe: il giovane, sbalzato, è stato soccorso in stato di shock con un evidente trauma addominale; la ragazza, incastrata nell’auto, è stata liberata dai pompieri con diversi traumi, anche lei era in stato di shock. L’importante arteria è stata chiusa a lungo e il traffico deviato sulla Provinciale per consentire le operazioni di soccorsi. Quel che restava dell’auto è stato recuperato dagli addetti dell’Autosoccorso Lanfranchi di Lecco, intervenuti con il personale di Anas.Michele Pusterla