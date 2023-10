Gli ex ragazzi della 5°A del Grassi. Di nuovo insieme 50 anni dopo

Di nuovo insieme, mezzo secolo dopo. Gli ex ragazzi della mitica 5^A del liceo scientifico Giovanni Battista Grassi di Lecco, che si sono diplomati nel 1973, si sono ritrovati a 50 anni dal loro esame di maturità.

L’annuario dell’istituto indica che la classe era composta da - rigorosamente in ordine alfabetico per cognome come sul registro dell’epoca - Avagnina Enrico, Balatti Bernardo, Balzaretti Mario, Beretta Elena, Bonaiti Pedroni Stefano, Corso Antonio, Discacciati Anita, De Maron Susanna, Gattinoni Roberto, Invernizzi Lauretta, Locatelli Dario, Maggi Rossella, Maggioni Renato, Magnani Tiziana, Mauri Enrico, Montanari Stefania, Nava Claudia, Palladini Maurizio, Pirovano Massimo, Rusconi Giorgio, Sgarbi Antonella, Stefani Mariangela, Taroni Maria Rita, Tocchetti Ampelio, Valsecchi Maria Grazia e Vanini Paolo. "Nonostante i social non siamo riusciti a contattare e invitare tutti – spiega Giorgio Rusconi, uno dei promotori della reunion –. Con alcuni di noi siamo rimasti in contatto, con altri purtroppo ci siamo persi di vista".

All’appello hanno comunque risposto in molti: Rosella, Susanna, Mariangela, Tiziana, Massimo, Antonella, Antonio, Lauretta, Maria Rita, Elena, Paolo, Enrico e naturalmente Giorgio. Hanno risposto "presente" anche alcuni prof: Gianna Riva Rabbiosi di matematica e fisica, Pier Luigi Frigerio di italiano e latino e Donatella Arzani di scienze e chimica. Tanti i ricordi, come una gita di classe ad Assisi nel ‘71 terminata in un’aula di tribunale, perché un amico dell’autista del bus su cui viaggiavano aveva passato droga ad alcuno di loro, che erano tutti minorenni.

Per la rimpatriata gli ex studenti sono tornati pure a lezione. In cattedra però non è salito uno dei loro docenti dell’epoca, ma Giorgio, appassionato di alpinismo e di storia, che ha parlato di Ötzi, l’uomo venuto dal ghiaccio.

Daniele De Salvo