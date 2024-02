Gli angeli dei monti si rafforzano. Entrano tredici nuovi tecnici

LECCO

Promossi a pieni voti, la famiglia degli angeli lombardi della montagna si allarga. Nei giorni scorsi 13 volontari sono diventati tecnici di soccorso alpino. Durante l’ultimo fine settimana i tecnici della XIX Delegazione Lariana e della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino e speleologico lombardo hanno completato il loro percorso formativo per conseguire la qualifica di Tesa, alla quale si può accedere dopo aver superato una serie di prove e solo dopo aver conseguito la qualifica di Osa, cioè di operatore di soccorso alpino, necessaria per entrare a fare parte del Cnsa, per il soccorso in ambito alpino. Gli esami si sono svolti in Val Gerola, nella località di Pescegallo, in provincia di Sondrio, e hanno coinvolto 13 soccorritori e quattro istruttori.

I tecnici alpini del Cnsas operano in diversi ambiti, come alpinismo, escursionismo, attività sportive in ambiente montano, ricerca di persone disperse e soccorso alla popolazione residente. Per garantire un elevato standard d’intervento, tutti gli operatori del Soccorso alpino devono sottoporsi a un dettagliato piano formativo, che dopo le verifiche d’accesso per entrare nel corpo, garantisce un iter costante di addestramento e formazione.

Il Soccorso alpino e speleologico lombardo è composto da quattro delegazioni alpine: XIX Lariana, VII Valtellina - Valchiavenna, VI Orobica e V Bresciana. Poi c’è la IX Delegazione speleologica, formata da specialisti nel soccorso in grotta. Diversi tecnici sono anche medici o infermieri, per assicurare soccorso sanitario in collaborazione e su indicazione dei sanitari della centrale operativa di Areu. D.D.S.