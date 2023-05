Lecco, nuova impresa di Giorgio Riva: 35 chilometri a nuota da Capraia all'Elba

Lecco, 30 maggio 2023 - Il nuotatore della Canotttieri Lecco, Giorgio Riva, dopo aver messo a segno tante imprese sul Lario ha dimostrato il suo valore anche nell’acqua salata del Tirreno compiendo la traversata da Capraia all’Isola d’Elba. Un tratto di mare di 35 chilometri che l’atleta di Carate Brianza ha completato in poco meno di 12 ore. «Desideravo da tanto tempo riuscire a completare questa impresa - spiega - c’è voluto tantissimo allenamento, ma alla fine sono riuscito a portare a termine i 35 chilometri che separano l'isola di Capraia dall'isola d'Elba, nel cuore del meraviglioso Santuario Pelagos. Siamo partiti alle ore 6.10 da Capraia e arrivati alle 17.50 all’Elba, per completare la traversata ci sono volute 11 ore e 40 minuti. Il meteo era perfetto, c’era solo un po’ di vento laterale che però ha influito poco. Ad accogliermi all'arrivo moltissime persone compreso il sindaco di Marciana e il gruppo locale degli "Amici di Patresi" che hanno festeggiato offrendomi un piatto di panzanella». A scortare Giorgio durante la traversata c’erano Roberto e Micaela del Centro Ricerca Cetacei con il loro catamarano e Giuseppe Debernardi di Sea Kayak Italy che gli ha pagaiato accanto. Un compagno di avventure Giuseppe che lo scorso anno aveva già accompagnato Giorgio, sempre in questo periodo, in un’altra impresa da Ironman: il periplo dell’Elba ovvero 110 chilometri di bracciate compiuti in 5 giorni con una media di 22 chilometri al giorno.