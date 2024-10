Lecco e la Finanziaria, Gattinoni e Piazza non se le mandano a dire

Lecco, 28 ottobre 2024 – La scorsa estate la sforbiciata di un milione in cinque anni, adesso l’annuncio della riduzione di ulteriori trasferimenti. “Ecco servita l’autonomia differenziata”, denuncia il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, area progressista . Una presa di posizione contro l’ultima Finanziaria dura e decisa, attraverso la newsletter settimanale che arriva nella casella di posta elettronica di migliaia di lecchesi e non solo.

“Non posso tacere una contraddizione palese tra alcune scelte di politica nazionale, in cui avanzando una legge di modifica costituzionale si auspicherebbe un’autonomia differenziata per sostenere i territori, e i numeri scritti nel bilancio dello Stato che questi territori finiscono per penalizzarli – argomenta Gattinoni, componente del Consiglio nazionale della Lega delle autonomie locali italiane –. In manovra di bilancio, dopo aver già tagliato ai Comuni le risorse in base ai contributi ricevuti col Pnrr, il Governo preannuncia ulteriori riduzioni di risorse agli enti locali per quattro miliardi, di cui 1,3 proprio ai Comuni. Ecco servita l’autonomia differenziata”.

Altrettanto dura e decisa la replica di Mauro Piazza, sottosegretario regionale lecchese con delega proprio all’Autonomia, esponente della Lega dopo aver militato in diversi partiti del centrodestra e aver assicurato, nel momento del suo ingresso nel Carroccio (2021), che non si sarebbe più ricandidato. Piazza accusa infatti il sindaco di Lecco di “superficialità” e “strumentalità nell’affrontare questo argomento”, cioè appunto l’autonomia differenziata.