Garbagnate Monastero, moto si schianta contro un suv: grave un ragazzo di 22 anni

Garbagnate Monastero (Lecco), 12 agosto 2023 – Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio a Garbagnate Monastero. Un motociclista di 22 anni è rimasto a terra dopo essersi scontrato con un suv Suzuki guidato da un pensionato di 81 anni. L'incidente è avvenuto lungo la Sp 49. L'81enne stava effettuando una manovra di svolta all'altezza di una rotatoria e ha speronato il 22enne, che è stato sbalzato di sella ed è finito disteso sull'asfalto senza più riuscire ad alzarsi.

I soccorsi

Lo hanno soccorso i sanitari di Areu con i volontari della Croce verde di Bosisio Parini, raggiunti poi dai soccorritori dell'eliambulanza di Milano. Il centauro non ha mai perso conoscenza, ma ha riportato un trauma cranico, si è rotto una gamba e avrebbe rimediato anche altre lesioni. Dopo essere stato valutato, aver ricevuto le prime cure ed essere stato stabilizzato e immobilizzato, è stato trasferito d'urgenza in ospedale con il mezzo aereo di emergenza. Per consentire le operazioni di soccorso, i carabinieri hanno temporaneamente chiuso al transito un tratto di provinciale.

Incidente a Calolziocorte

Nel pomeriggio a Calolziocorte, un ragazzo di 17 anni in sella alla sua moto Beta 125, è andato contro una Volkswagen Passat. A bordo c'erano il conducente di 64 anni e la moglie di 60. L'incidente è stato un frontale: l'adolescente ha impattato contro la parte anteriore sinistra della macchina. È stato soccorso dai sanitari di Areu e dai volontari di Calolziocorte per poi essere portato in ambulanza al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Dai primi accertamenti sembra che il giovane motociclista abbia tentato un doppio sorpasso azzardato in prossimità di una curva. Per fortuna l'automobilista viaggiava a velocità moderata.