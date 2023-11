Lecco, galleria San Martino in Statale 36 ''chiusa per incendio'', ma è un errore

Lecco, 1 novembre 2023 – Dolcetto o scherzetto di Halloween agli automobilisti in transito sulla Milano – Lecco. Nel pomeriggio di oggi su un pannello a messaggio variabile all'imbocco di una galleria è comparsa la scritta “chiusura per incendio”, affiancata da due chiare X rosse ad indicare la chiusura del tunnel.

La galleria in cui si sarebbe sviluppato l'incendio è la San Martino, cioè il tunnel dell'Attraversamento di Lecco. Gli automobilisti in transito in Superstrada si sono diligentemente fermati senza entrare nella galleria, obbedendo alle indicazioni, preoccupati tra l'altro che si fosse magari verificato un incidente.

In realtà all'interno del tunnel non è scoppiato alcun rogo: si è trattato semplicemente di uno scherzetto, o meglio di un errore del sistema di gestione dei pannelli a messaggio variabile. Quando se ne sono accorti, i tecnici di Anas hanno subito cancellato il messaggio e gli automobilisti sono rimessi in marcia imboccando e attraversando il tunnel.