Civate, furto di fiori al cimitero: sparito un bouquet di rose simbolo di amore eterno

Civate (Lecco) – Un cuore di rose rosa e fiori bianchi. Ma qualcuno, che un cuore non lo ha, quel segno d’amore più forte della morte lo ha portato via. Il bouquet era il regalo di Giuseppe alla sua Rosy per festeggiare i 42 anni di matrimonio insieme e la festa della mamma, anche se lei ora non c’è più, perché, lo scorso 6 dicembre, all’età di 63 anni, una brutta malattia l’ha portata via per sempre.

Sebbene la sua Rosy fisicamente non ci sia più, per Giuseppe, che ha 64 anni, continua ancora a vivere nel suo cuore: la va a trovare, le parla e le ricorrenze che hanno vissuto assieme continuano a scandire le sue giornate. Per questo Giuseppe l’8 maggio, il giorno del loro 42esimo anniversario di nozze, sulla tomba della sua Rosy che riposa nel cimitero di Civate ha lasciato una composizione floreale a forma di cuore con 20 rose, 10 mazzi di fiorellini bianchi e e un contorno di piantine verdi. Il cuore però è stato rubato nel giro di poche ore.

Da chi non si sa e nemmeno interessa, né a Giuseppe, né a sua figlia 41enne Erika Sala, che vorrebbero solo che il ladro si pentisse e restituisse quei fiori. "Per mio papà non era un semplice bouquet di fiori, era molto di più – racconta Erika, che fatica a credere che ci possa essere qualcuno che possa aver compiuto un gesto che definisce vergognoso -. Era un simbolo di amore, il segno di un legame che va oltre la morte. Lo è anche per me e per mia figlia che ha 9 anni, per la quale nonna Rosy è stata come una seconda mamma".

Erika ha pure lanciato un appello sui social nella speranza di convincere il colpevole a pentirsi, al momento purtroppo non ha sortito effetto, nonostante il post sia stato condiviso ovunque in rete.