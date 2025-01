Funerale Jennifer Alcani: l’addio alla 13enne morta nel terribile schianto di Abbadia Lariana. A Lecco è il giorno del dolore

Lecco, 18 gennaio 2025 – Oggi a Lecco è il giorno del dolore: nel pomeriggio nella Basilica di San Niccolò famigliari e amici di Jennifer Alcani si ritroveranno per darle l’ultimo saluto. Jennifer è morta a soli 13 anni dopo alcuni giorni di ricovero a seguito di un terribile incidente avvenuto ad Abbadia Lariana, alle porte del capoluogo, verso le 5.

Prosegue l'inchiesta sul terribile schianto costato la vita alla ragazzina, che frequentava la prima media. Il 22enne, che si trovava alla guida della Bmw uscita di strada, è indagato per omicidio stradale. La vettura era dell'altro giovane a bordo la notte dell'incidente, un 19enne non ancora patentato, rimasto ferito in maniera lieve, come l'amico. Ad avere la peggio invece era stata Jennifer, seduta sui sedili posteriori, subito apparsa in gravissime condizioni e ricoverata in rianimazione all'ospedale di Lecco e deceduta dopo sei giorni.

Secondo quanto ricostruito la Bmw andata a sbattere contro un muretto prima dell'alba, vicino all'imbocco della Superstrada 36. La vettura sarebbe stata vista da uno o più testimoni procedere ad alta velocità prima di schiantarsi. I carabinieri, coordinatati dalla Procura di Lecco, stanno indagando per accertare eventuali aggravanti all'origine dell'accaduto, dalla guida in stato di ebbrezza all'eccesso di velocità (che potrebbero determinare la richiesta di eventuali misure restrittive). Sull'auto sarebbero state trovate delle bottiglie, visibili anche nel video pubblicato su Tik Tok la notte dello schianto, con la musica a tutto volume.