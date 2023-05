Frana di Varenna, mancano bus navetta: pendolari e turisti bloccati in stazione a Colico

Colico (Lecco), 22 maggio 2023 – Un centinaio di pendolari e turisti stranieri ammassati per un'ora e mezza sul piazzale della stazione in attesa di un pullman che sembrava non arrivare mai. Tra loro anche molti bambini e ragazzini. E' successo questa sera a Colico, in Alto Lario. Studenti e lavoratori di ritorno verso casa dalla Valtellina e dall'Alto Lago e turisti inglesi diretti verso Milano sono rimasti bloccati a terra per due ore, prima di essere imbarcati sui bus navetta sostitutivi dei treni che non possono circolare a causa dell'interruzione della linea ferroviaria Lecco – Sondrio, travolta dalla frana che venerdì mattina è crollata a Fiumelatte di Varenna. La partenza dei pullman era programmata alle 19.45, ma all'orario stabilito dei bus nessuna traccia, tranne uno, assolutamente insufficiente per tutti.

Avrebbero dovuto essercene altri due, ma non sono pervenuti, sia a causa del traffico, sia a causa della mancanza materiale di mezzi disponibili. I passeggeri lasciati a piedi hanno dovuto così pazientare un'ora e mezza, fino alle 21.15, con il rischio tra l'altro di perdere anche l'ultimo treno della sera delle 23.06 da Lecco per Milano. Durante l'attesa forzata non hanno potuto nemmeno usufruire dei servizi igienici, perché i bagni della stazione sono chiusi, e neppure sono stati forniti generi di conforto.

Tra i viaggiatori rimasti bloccati, diversi erano di una comitiva di turisti inglesi. Quest'oggi è stato il primo banco di prova per il servizio di trasporto alternativo ai treni con bus navetta e battelli. In serata il prefetto Sergio Pomponio ha convocato i componenti del Cov, il Comitato operativo per la viabilità, per mettere a punto possibili correttivi. Il problema è che non ci sono sufficienti pullman né autisti: sulla tratta Lecco – Colico quotidianamente viaggiamo quotidianamente migliaia di viaggiatori, negli orari di punta nelle stazioni dei paesi principali arrivano e partono anche 400 persone. Ciò che è peggio è che al momento non si sa nemmeno quando i collegamenti ferroviari potranno essere ripristina