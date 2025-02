Bellano, frana sulla Sp 62: chiusa la Provinciale della Valsassina

Bellano (Lecco), 10 luglio 2017 – Una frana si è abbattuta sulla Sp 62 tra Bellano e Taceno in località Portone. La strada è stata temporaneamente chiusa al transito nel tratto dello smottamento. A causa probabilmente del violento temporale che nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì, ha investito la zona dell'Alto Lario e della Valsassina, come il resto della provincia, dal versante montuoso che costeggia il tratto di provinciale si sono riversati sull'asfalto una mezza dozzina di metri cubi di fango, terra e sassi. Non è la prima volta che succede. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuco e i tecnici dell'amministrazione provinciale. Da Villa Locatelli hanno immediatamente disposto il divieto di transito per motivi di sicurezza, in attesa che la perturbazione atmosferica cessi, di sgomberare i detriti e di valutare la situazione.