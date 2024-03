Parlasco, frana sulla Taceno-Bellano: strada chiusa al transito

Parlasco (Lecco), 4 marzo 2024 – Una frana si è abbattuta questa mattina, liunedì 4 marzo, sulla strada provinciale di Parlasco, all’altezza del chilometro 700+500, trascinando verso la sede stradale un importante distacco di materiale roccioso, trascinando le reti contenitive paramasso che avrebbero dovuto evitare la caduta.

Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento di volontari dei vigili del fuoco di Bellano, per liberare la sede stradale, ripristinare le condizioni di sicurezza e valutare, in via preliminare, la parete che ha ceduto. E’ avvenuto sul tratto che della provinciale che collega Bellano a Taceno. Al momento della frana, non stavano transitando persone né veicoli, e nessuno è rimasto coinvolto.