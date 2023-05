Frana di Varenna, la Sp 72 e la ferrovia restano chiuse: tempi lunghi per la riapertura

Varenna (Lecco), 19 maggio 2023 – La linea ferroviaria Lecco – Sondrio e la Sp 72 restano interrotte. La parete di roccia che questa mattina è franata a Fiumelatte di Varenna ha diviso in due l'Alto Lario.

“La frana ha riversato alcune centinaia di metri cubi di materiale lapideo sulle volte delle strutture paramassi, sfondando la volta del tunnel sulla Sp 72 e danneggiando, con gravità in corso di accertamento, la galleria ferroviaria – spiega il prefetto di Lecco Sergio Pomponio -. Sono in atto indagini conoscitive finalizzate alla messa in sicurezza del versante la cui durata non è stata al momento quantificata”.

I tempi per gli interventi di messa in sicurezza e di riapertura dei collegamenti si preannciano molto lunghi, forse ci vorranno mesi. “Stiamo lavorando per potenziare un servizio di trasporto alternativo con bus sostitutivi – aggiunge il vicepresidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli -. I tecnici di Rfi e Provincia sono già operativi sul posto per la messa in sicurezza del versante, per fare il punto della situazione sull’entità del danno e per iniziare a rimuovere il materiale sopra le gallerie della ferrovia e della strada provinciale. Stiamo facendo tutto il possibile, il territorio è fragile, ma le opere di prevenzione hanno contribuito a contenere i disagi, perché la galleria e le reti paramassi hanno fatto il loro dovere, evitando guai peggiori”. I tempi per mettere in sicurezza l'intera area e ripristinare i collegamenti interrotti. Si stima si siano staccati mille metri cubi di detriti. Il versante del distacco al momento è molto instabile, la pioggia caduta tutto il giorno rende il fronte della frana ancora pericoloso

. “Stiamo monitorando costantemente la situazione con la sala operativa regionale”, assicura l'assessore regionale alla Protezione Civile Romano La Russa.