Formazione a distanza per adulti. Grazie all’intelligenza artificiale

Formazione a distanza per insegnare inglese agli adulti con l’intelligenza artificiale. I professori del Cpia Fabrizio De Andrè di Lecco fanno scuola. Hanno elaborato un progetto didattico per la fad – formazione a distanza - utilizzando anche l’IA. L’esperienza è stata elaborata dalle insegnanti Nadia Colombo, Martina Gritti, Martina Mandelli e Giulia Tonini, con la supervisione di Eliana Gianola. Insegnano nelle sedi di Lecco, Oggiono, Casatenovo e Cernusco Lombardone del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti. Il loro lavoro verrà presentato nel dossier di Tuttoscuola, una sorta di Bibbia degli insegnanti, in occasione di Fierida in programma a Roma a fine mese, la più importante manifestazione italiana dedicata all’istruzione degli adulti. "Riprogettare le lezioni di lingua per renderle adatte alla fruizione a distanza e, contestualmente, esplorare diverse piattaforme e strumenti informatici che integrano la tecnologia nell’insegnamento della lingua inglese, per individuare i più semplici ma efficaci da utilizzare", i due obiettivi dichiarati della nuova iniziativa. Non è stato semplici: oltre alle piattaforme sono stati individuati testi, audio, Faq, tutorial, strumenti di verifica. "Il grande valore di questo progetto sta nel fatto che le attività sono state proposte a un numero molto elevato di studenti", spiegano inoltre le insegnanti. La nuova metodologia potrebbe essere estesa ad altre materie. "Ringraziare tutti gli insegnanti del Cpia per il prezioso lavoro che ogni giorno conducono a favore del nostro Paese favorendo la cittadinanza attiva e l’occupabilità di migliaia di persone adulte", dice il preside Renato Cazzaniga. Gli iscritti al Cpia Lecco sono 2.374, suddivisi in 27 punti della provincia.