Finto povero investiva in ville e auto di lusso

Povero. Ma solo per non pagare le tasse. Perché in realtà spendeva ed effettuava investimenti milionari, in ville, fuoriserie e società. I militari del Gruppo della Guardia di finanza di Lecco hanno confiscato tre ville con arredi barocchi, camini in marmo, mobili antichi e specchiere in oro, auto extra-lusso e quote societarie a un bancarottiere di 60 anni e ai suoi familiari, di fatto suoi prestanome. Tra le macchine confiscate ci sono una Ferrari 488 da 300mila euro, una Maserati Ghibli V6 da altri 100mila euro, una Porche, due Range Rovers Evoque e una Bmw X4. Complesivamente i finanzieri hanno confiscato beni mobili e immobili dal valore di 2 milioni di euro. "Abbiamo riscontrato una sproporzione tra i redditi dichiarati e il tenore di vita del 60enne, che operava tra la Lombardia e la Puglia e attualmente è sottoposto alla pena dell’obbligo di soggiorno nel paese di residenza in Puglia a seguito di condanne per bancarotta fraudolenta e altri reati fiscali – spiega il capitano Marco Cordeddu, comandante del Gruppo della Finanza di Lecco –. Ha speso rilevanti somme di denaro per acquisire abitazioni residenziali e autovetture di lusso". Ad autorizzare la confisca di case, fuoriserie e altro sono stati i giudici del Tribunale di Milano che già nel 2024 avevano disposto la misura della prevenzione patrimoniale del sequestro propedeutico in seguito alle indagini svolte dai finanzieri lecchesi.

Nei giorni scorsi, in base sempre agli elementi scoperti dagli investigatori della Finanza di Lecco, hanno emesso un nuovo decreto, quello della confisca. All’operazione hanno partecipato pure i colleghi del Nucleo di polizia Economico-finanziaria di Foggia, del Gruppo di Campobasso e della Compagnia di Vasto, zone dove si trovano le ville e le vetture confiscate. "Le auto hanno un valore troppo elevato per assegnarcele per esigenze di servizio – risponde il capitano Marco Cordeddu –. Verranno quindi battute all’asta".D.D.S.