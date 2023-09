Finita nel Sebino. Ricerche continue

Sono continuate ieri e proseguiranno nei prossimi giorni le ricerche di Chiara Mercedes Lindl: la 20enne tedesca da ormai quasi due settimane inabissatasi nelle acque del Sebino da un motoscafo, alla cui guida c’era l’amica Carolina K., che aveva un tasso alcolemico di 0,84: tale da renderla non in grado di stare ai comandi di un potente motoscafo intrabordo, né di qualsiasi altro mezzo. Stanno operando i sommozzatori dei vigili del fuoco del nucleo di Milano a bordo della Nereide. I subacquei stanno adoperando Perseo: un Rov dotato di un sonar ad alta definizione, in grado di raggiungere profondità fino a 600 metri. A supportarli vi sono ora il Gruppo soccorso Sebino, presieduto da Remo Bonetti, e il Corpo di Protezione civile della Comunità Montana del Sebino bresciano".

Mi.Pr.