"Film Fest" da record: oltre 10mila presenze

Un successo confermato dai numero il ’Lecco Film Fest’ che ha chiuso la quinta edizione registrando oltre 10mila presenze equamente distribuite in 7 giorni di programmazione e 35 eventi. Merito dei 147 membri dello staff e volontari che hanno gestito le 21 proiezioni di film, cortometraggi e documentari e l’accoglienza dei 47 ospiti che hanno animato i dibatti e gli incontri. "È stata un’esperienza di libertà la quinta edizione del Lecco Film Fest appena conclusa che Fondazione dello spettacolo ha organizzato su mandato di Confindustria Lecco Sondrio – sottolinea monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo –. Gli incontri con i protagonisti dell’arte cinematografica, della comunicazione, della cultura e dello spettacolo hanno permesso alle migliaia di persone che hanno partecipato agli oltre 40 incontri in programma di interrogarsi sul tempo che viviamo, sulle esperienze personali, sul senso del vivere, sulla direzione di cammino che la nostra società ha intrapreso. Tutto questo è accaduto nel dialogo con gli ospiti e tra il pubblico, sperimentando così che non si può essere liberi da soli e senza relazioni".

Oltre ai lecchesi il festival ha riscosso l’attenzione di tanti appassionati di cinema che si sono datti appuntamento in città da un po’ tutta la Lombardia. "Il numero dei partecipanti è stato in aumento, ma a crescere ancor più è stata l’intensità della partecipazione e il desiderio di dare il proprio contributo".