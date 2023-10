Ferito alla gola in centro. Caccia all’uomo

Aggressione in pieno giorno ieri in via Vittorio Emanuele a Brescia a due passi dal centro e dal tribunale. Era circa mezzogiorno quando un ragazzo di 28 anni straniero è rimasto a terra in una pozza di sangue, ferito alla gola da un coltello oppure da cocci di bottiglia. L’autore della violenza è ancora in fuga. I primi a soccorrere il ragazzo ferito sono stati gli agenti della Volante, che erano di pattuglia in zona, e in attesa dell’arrivo dell’ambulanza gli hanno praticato le manovre rianimatorie d’emergenza. Le lesioni inferte si sono rivelate meno gravi del previsto e il 28enne è stato poi condotto in ospedale in codice giallo. Il caso ora è in mano alla Mobile, che si è messa immediatamente sulle tracce dell’aggressore. Al vaglio le immagini delle telecamere e le testimonianze di chi ha assistito alla scena.