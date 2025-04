"Favorire l’inclusione e prevenire il disagio sociale"

Lecco e la sua provincia sono più sicure, ma la paura cresce. "Bisogna migliorare il sentimento di sicurezza espresso dai cittadini", conferma il sindaco del capoluogo Mauro Gattinoni, consapevole che la sicurezza delle statistiche è diversa dalla sicurezza percepita. Il sindaco tuttavia chiede una mano a tutti per migliorare ulteriormente la sicurezza e la percezione della sicurezza: "È fondamentale fare segnalazioni agli operatori delle forze dell’ordine. Le denunce sono indispensabili per tracciare i fenomeni che si muovono in città, dallo spaccio alle baby gang, per permettere di condurre indagini e consentire al prefetto e al questore di introdurre le migliori azioni di monitoraggio, prevenzione e repressione". Dal canto suo, come amministratore e politico locale, sottolinea che pure in Comune si sta investendo molto in sicurezza: 853 ore di controlli in centro, 561 in stazione, 445 nelle ore più a rischio. Il numero di telecamere installate in città inoltre salirà a più di 220 entro fine anno. La repressione tuttavia non basta: "Per questo stiamo agendo anche sul fronte educativo – conferma Gattinoni - soprattutto per i giovani immigrati di 2^ generazione, collaborando con scuole, associazioni sportive e culturali, parrocchie per favorire l’inclusione". D.D.S.