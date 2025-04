Farmacista preso a pugni e rapinato sotto casa

CASATENOVOPicchiato e rapinato subito fuori casa da quattro sconosciuti incappucciati. Una scena di violenza urbana da poliziesco anni ‘70 o da ghetto di periferia metropolitana. Ma quello che è successo l’altra sera ad un farmacista di 75 anni non è fiction, è successo per davvero, né è avvenuto in un sobborgo malfamato, perché è capitato in un quartiere residenziale di lusso di Casatenovo, nel cuore della Brianza. Un farmacista di 75 appunto è stato aggredito da almeno quattro banditi. Erano tutti con il passamontagna calato sul volto e i guanti sulle mani, per non essere riconosciuti e non lasciare impronte. Lo hanno atteso nascosti nel buio sulla porta di casa della sua villa, in un vero e proprio agguato. Il 75enne non si è accorto di nulla, nemmeno è riuscito a scorgere quelle quattro ombre che stavano aspettando proprio lui: quando lo hanno circondato, immobilizzato e poi assalito ormai era tardi anche solo per provare a urlare e chiedere aiuto, perché loro lo hanno zittito tappandogli la bocca. Volevano il suo zaino, che aveva in spalla, con dentro, tra il resto, anche l’incasso della giornata. Lui ha provato a opporsi e a impredire che glielo strappassero, ma lo hanno picchiato.Prima un pugno, poi un altro e un altro ancora; hanno smesso solo quando è crollato a terra a carponi e ha alzato una mano in segno di resa. Una volta ottenuto ciò che volevano, i delinquenti sono scappati e il farmacista ha potuto chiedere aiuto. Il maltolto ammonterebbe a qualche centinaio di euro, forse qualcosa di più, ma comunque non troppo. Una volta scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i carabinieri della caserma di Casatenovo e del Nucleo operativo di Merate.Le indagini degli inquirenti sono in corso per arrivare ai responsabili. I rapinatori sapevano dove abita il farmacista e conoscevano pure i suoi orari, per un colpo ben studiato nei dettagli. Daniele De Salvo