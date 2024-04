Falsifica una ricetta per acquistare oppiodi. Troppo maldestro, denunciato quarantenne

I carabinieri di Lurate Caccivio hanno denunciato per falsità materiale commessa dal privato, un uomo di 44 anni residente in provincia di Milano. Le indagini svolte in questi giorni, lo hanno identificato come il cliente che alcuni giorni fa si è presentato in una farmacia della zona e ha acquistato due confezioni di un farmaco contenete oppioidi. Un acquisto fatto esibendo una ricetta bianca che, ad una successiva occhiata, è risultata palesemente falsa. Probabilmente da lui stesso alterata per poter acquistare i prodotti a base stupefacente di cui aveva necessità personale. I carabinieri, avvisati dal personale della farmacia, sono riusciti a fermare e identificare l’uomo, risultato già noto alle forze di polizia, in quanto già in passato avrebbe commesso fatti analoghi. È stato quindi denunciato a piede libero alla Procura di Como, che procederà alla sua imputazione.