Extracomunitario pericoloso via dall’Italia

La Questura di Sondrio ha provveduto ad espellere un extracomunitario trentenne di origini senegalesi. Il questore Angelo Giuseppe Re ha disposto l’accompagnamento alla frontiera ed il trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri. L’uomo, un senza fissa dimora, è stato valutato pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, annoverando a suo carico diversi precedenti penali e di polizia, tra cui resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, produzione e traffico di sostanze stupefacenti, lesioni personali, minaccia, danneggiamento ai beni della Stato, oltre che violazione di domicilio, false attestazioni sull’identita personate, nonché diverse inottemperanze in materia di immigrazione e soggiorno illegale nel territorio nazionali. Lo straniero è stato condotto dalla Questura di Sondrio presso il centro di permanenza per i rimpatri di Bari, dove rimarrà il tempo necessario per l’esecuzione del provvedimento e l’allontanamento coattivo dal territorio nazionale. C.Bia.