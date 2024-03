Ex scalo merci. Via i ponteggi ai magazzini

Si alza il sipario sull’ex scalo merci, che diventerà il quindicesimo quartiere di Lecco. L’altro giorno sono stati rimossi i ponteggi che circondavano i magazzini dell’ex Piccola velocità, che fino alla metà del secolo scorso era il 26° scalo più importante a livello nazionale per quanto riguarda le merci movimentate.

"Rimossi i ponteggi, salvo sul lato nord, per consentire l’ultimazione di alcuni lavori, ecco che si vedono le stecche con le pareti esterne pronte per essere pitturate – commenta Maria Sacchi, l’assessore ai Lavori pubblici –. Sono iniziati i lavori di coibentazione interna e di sistemazione dei controtelai per gli infissi e quelli di abbattimento barriere architettoniche. Sono già stati pitturati alcuni elementi delle inferriate in alto. Davvero si vede sempre più concretamente ciò che sarà".

Alla Piccola è in corso un progetto di rigenerazione urbana da quasi 5 milioni e mezzo: 2 milioni e 700mila euro grazie a un finanziamento con il Pnrr, il Piano nazionale di resistenza e resilienza, 1 milione e 600mila di risorse del Comune. Lo stato di avanzamento lavori è al 23%.

Il restauro e la rifunzionalizzazione degli ex magazzini ferroviari prevedono, nel corpo nord, la realizzazione di spazi polifunzionali dedicati ai giovani, alla cultura e allo sport, mentre nel corpo sud un mercato coperto, servizi igienici per l’area mercatale esterna, un punto di ristoro con possibile funzione didattica e cucina condivisa, spazi per la gestione delle attività connesse al mercato e una sala multiuso per riunioni o piccole conferenze, con servizi annessi. A gestire la struttura saranno gli operatori della S.A.gest, srl con sede a Monza: tramite un’altra società, già gestiscono il nuovo Ostello comunale.

D.D.S.