Ex badante del prof Gilardi condannato anche in Appello

Brahim El Mazoury, ex badante di Carlo Gilardi, professore in pensione per tre anni ospite della Rsa Airoldi e Muzzi e da un paio di settimane ricoverato all’hospice di Airuno, è stato condannato dai giudici della IV sezione della Corte d’Appello di Milano a un anno e 8 mesi, restituzione di 18mila euro, oltre al pagamento delle spese processuali. Accusato, con altri sei extracomunitari di circonvenzione di incapace per fatti che sarebbero avvenuti tra il 2015 e il 2018, Brahim El Mazoury, 36 anni, originario del Marocco aveva scelto in sede di udienza preliminare a Lecco, nel luglio 2021, il rito abbreviato, mentre l’amministratrice di sostegno, assistita dall’avvocato Stefano Pelizzari, si era costituita parte civile a difesa degli interessi di Carlo Gilardi. Il giudice Salvatore Catalano condannò l’ex badante a un anno e 8 mesi, oltre alla restituzione di 18mila euro e al pagamento delle spese processuali, mentre gli altri sei sono tuttora processo a Lecco. Ieri i giudici della IV sezione delle Corte d’Appello di Milano hanno riconfermato la condanna per El Mazoury. A.Pa.