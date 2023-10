Eventi a Monticello Brianza: Il Restauro Non Ferma La Storia

Ritorno al passato a Villa Greppi di Monticello Brianza. Sono cominciati i lavori per il recupero e il restauro dell’ala Est della splendida villa ottocentesca circondata da un parco di 75mila metri quadrati. Verrà riportata agli splendori e ai fasti di un tempo, quando lì soggiornavano la casata di rango dei Greppi, che hanno contribuito a scrivere la storia del nostro Paese come diplomatici, artisti, patrioti, deputati e senatori del Regno d’Italia e uno, Emanuele, anche come sindaco di Milano dal 1911 al 1913.

"I lavori sono finalmente iniziati e stanno procedendo con rapidità – annuncia Lucia Urbano, presidente del Consorzio Brianteo di Villa Greppi, sede anche di eventi culturali di rilievo – Il cantiere rimane comunque circoscritto a una zona ben delimitata, il che ci consente di proseguire senza grossi disagi con la programmazione dei nostri eventi, per lo più realizzati nell’antico granaio e, tra poche settimane, anche nel recentemente restaurato sottogranaio".

A occuparsi dell’intervento sono i muratori, tecnici e restauratori della Colombo Lilliano di Mandello del Lario, sotto la guida dell’architetto Corrado Serafini. L’opera è finanziata con un contributo regionale di 900mila euro. Il progetto prevede l’impiantistica a servizio di buona parte dell’edificio, la sistemazione del vano scale per collegare i tre piani e la sistemazione del tetto. Si aggiunge poi la rifunzionalizzazione delle stanze al pianoterra, dove verrà collocato ed esposto il Fondo Greppi, un vasto archivio di taccuini, diari e fogli sciolti realizzati dall’artista Alessandro Greppi.

D.D.S.