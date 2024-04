Esino Lario, coltellate in strada: ucciso l’assessore Pierluigi Beghetto

Esino Lario, 21 aprile 2024 – Omicidio questa mattina a Esino Lario, paese sulle alture che si affacciano sulla sponda lecchese del lago. Un uomo di 53 anni è stato accoltellato in strada. L’aggressione si è verificata intorno alle 9.30 in via Giuseppe Verdi, una zona a poche decine di metri dal centro del comune. La vittima è Pierluigi Beghetto, assessore comunale in carica a Esino.

Sul posto sono giunti i soccorritori di Areu, l’Agenzia di emergenza e urgenza della Regione Lombardia, che hanno provato a prestare le cure del caso alla vittima dell’assalto. Con loro presenti sulla scena del delitto anche i carabinieri della compagnia di Lecco, ai quali è affidata l’inchiesta.

Pierluigi Beghetto fa parte della squadra del sindaco Pietro Pensa, riconfermato alla guida del municipio nel 2020, dopo un primo mandato iniziato nel 2015. È noto in paese per la sua attività di apicoltore. I carabinieri stanno seguendo una pista precisa e avrebbero già individuato un presunto aggressore: si tratta di un uomo residente a Esino Lario, noto per le sue difficoltà economiche e per qualche problema psicologico. Beghetto l’avrebbe aiutato, impiegandolo anche saltuariamente nella sua azienda di apicoltura.