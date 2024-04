L’assessore Pierluigi Beghetto ucciso con un falcetto dopo la lite in cortile: arrestato il vicino di casa

Esino Lario (Lecco), 21 aprile 2024 – Con il passare delle ore il quadro investigativo sull’omicidio di Esino Lario diventa sempre più chiaro. Il 53enne Pierluigi Beghetto, assessore comunale nel piccolo centro in provincia di Lecco, è stato ucciso in strada dal vicino di casa, il 62enne Luciano Biffi che è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio.

I rilievi dei carabinieri nel luogo dove è stato ucciso Pierluigi Beghetto

Ad avvertire i militari è stato proprio l’aggressore che ha avrebbe poi confessato il delitto. L’arma utilizzata sarebbe un falcetto da giardinaggio scagliato, al termine di una lite, contro l’assessore che ha riportato ferite profonde alla gola e alla testa.

Lo scontro

Il diverbio tra i due è avvenuto nel cortiletto comune della casa: Beghetto abitava il piano sotto a quello dell’abitazione della madre di Biffi. Il motivo della lite non è ancora stato appurato ma sembra che tra i due ci fossero antiche “ruggini” per motivi di vicinato. Noto in paese per i suoi modi violenti, Biffi soffriva di problemi di natura psichiatrica. Beghetto lo aveva aiutato economicamente facendolo lavorare nella sua azienda di apicoltura “L’Ape montana”.

Le indagini

A definire con più precisione dinamica e movente saranno i carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecco, che hanno effettuato primi rilievi in via Giuseppe Verdi, a due passi dal municipio, e il pm di turno Giulia Angeleri.

La famiglia

Nato 53 anni fa a Milano, Pierluigi Beghetto lascia moglie e due figli di 17 e 20 anni. La famiglia risiede a Usmate con Velate, in provincia di Monza, e ad Esino c’è la seconda casa e l’azienda agricola dell’assessore, eletto nel 2020 con una lista civica ed entrato nella giunta del sindaco Pensa.

Lutto cittadino

Il primo cittadino, nell'esprimere sgomento per l'accaduto e cordoglio per i parenti della vittima, ha dichiarato il lutto cittadino. Annullate tutte le manifestazioni in programma in questi giorni nel centro montano, nota meta di villeggiatura.