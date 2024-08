Esino Lario, rissa in montagna la sera di Ferragosto: soccorso turista di 24 anni

Esino Lario (Lecco), 16 agosto 2024 – Rissa in quota la sera di Ferragosto. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 24 anni. Per assisterlo sono stati mobilitati anche i tecnici volontari del Soccorso alpino. Il parapiglia è scattato ieri sera, poco prima delle 20 a Ortanella, località di montagna di Esino Lario, a più di mille metri di quota, dove si sono affrontati due gruppi di giovani turisti, complice probabilmente il troppo alcol in corpo. A terra è rimasto un 24enne. Per recuperarlo e soccorrerlo sono stati allertati i volontari del Soccorso centro Valsassina di Introbio e i quattro soccorritori della stazione di Valsassina e Valvarrone del Soccorso alpino. I soccorritori del Soccorso alpino lo hanno accompagnato in barella fino a dove è stato possibile trasbordarlo su un'ambulanza, con cui infine è stato accompagnato in ospedale, al Pronto soccorso dell'Alessandro Manzoni di Lecco. È stato il quindicesimo intervento in 15 giorni per i volontari del Soccorso alpino valsassinese.