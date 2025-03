Emozioni con il Banff al Palladium

Montagna, sport outdoor, avventura, bellezza e cultura della natura sul grande schermo. È il Banff Mountain Film Festival World Tour Italia, alla sua 13^ edizione, che arriva anche a Lecco, una delle capitali dell’alpinismo italiano. L’evento rappresenta un appuntamento annuale per gli appassionati di sport d’azione, viaggi e storie di avventura, offrendo occasioni uniche per condividere esperienze, idee e visioni legate alla montagna e all’ambiente outdoor. Saranno 40 gli eventi in programma, distribuiti su tutto il territorio italiano, da Bolzano a Catania, da Aosta a Trieste, e, appunto a Lecco.

Il programma comprende una selezione di 7 corto e mediometraggi, per circa 2 ore di proiezione. I film esplorano vari temi legati alla montagna, all’avventura e alla natura: dalle cascate in kayak alle isole Svalbard alle acrobazie in volo sul Monte Bianco, passando per le polverose discese freeride in Giappone e in Canada, fino alle storiche Dolomiti in mtb. "Una celebrazione collettiva dell’amore per la montagna e dello spirito di avventura, un’occasione per vivere insieme storie che accendono l’immaginazione e rafforzano il legame con la natura e le culture che la abitano – sono le parole di Alessandra Raggio, ceo di Itaca the Outdoor Community -. Questi racconti invitano lo spettatore a immergersi nella magnificenza degli ambienti naturali, esplorando al contempo le sfide, i trionfi e le profonde sfumature dell’esperienza umana".

L’appuntamento lecchese con il Banff è in programma mercoledì prossimo, il 12 marzo, al Cinema Palladium. Il Banff Centre Mountain Film Festival, che si svolge ogni anno a novembre nella città canadese di Banff, è il concorso cinematografico internazionale tra i più prestigiosi dedicati alla montagna e all’avventura.

