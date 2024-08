Lecco, elezioni provinciali: tutti contro tutti per gestire il tesoretto delle Olimpiadi

Lecco – Sindaci e consiglieri sono al lavoro anche sotto l’ombrellone in vista delle prossime elezioni provinciali che a Lecco coinvolgeranno un migliaio di amministratori locali. In lizza ci potrebbero essere addirittura quattro liste diverse, ma di sicuro quella che si presenterà è la presidente uscente, Alessandra Hofmann che difende le scelte seguite negli ultimi due anni e mezzo.

"In questo ultimo biennio, la Provincia ha recuperato grazie a proprie progettazioni oltre 20 milioni di euro da Stato e Regione per l’attuazione di progetti di revisione straordinaria del manto stradale e inoltre è al lavoro per attuare quanto ottenuto nell’ambito del Piano Lombardia per tante opere di valenza territoriale straordinaria, come ad esempio la variante di Primaluna e le tangenzialine di Castello Brianza e Molteno, per un totale di circa 45 milioni di euro".

Il prossimo mandato sarà caratterizzato dagli interventi n preparazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, che anche a Lecco si tradurranno in numerosi cantieri legati soprattutto ai collegamenti con la Valtellina. "Nei prossimi anni alla provincia di Lecco saranno destinati oltre 500 milioni di euro per opere strutturali viabilistiche attese da anni e fondamentali per il nostro territorio - spiega la presidente - Penso alla messa in sicurezza tratta Giussano-Civate SS36, il completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana, la variante di Vercurago Lotto San Gerolamo, l’adeguamento a tre corsie del ponte Manzoni a Lecco, il potenziamento degli svincoli di Dervio e Colico".

Nel mandato che sta per concludersi è stata data agli edifici scolastici provinciali che oltre ai 3 milioni di manutenzione ordinaria, grazie al Pnrr la Provincia è stata protagonista beneficiando di complessivi oltre 16 milioni di euro di investimenti per la sistemazione di otto scuole superiori e l’edificazione di due nuove palestre.