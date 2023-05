Elementari evacuate Ma per prova

I bambini della Racchetti di Sondrio a scuola dalla Protezione Civile. È stata una giornata della sicurezza all’insegna della scoperta delle procedure corrette eseguite dagli organi e dalle associazioni preposte ad intervenire in situazioni di pericolo. Quasi 200 bambini dell’istituto scolastico di Sondrio appartenente alla rete CPPC (Centri per la promozione della Protezione civile), accompagnati dagli insegnanti, hanno partecipato ad una giornata loro dedicata nella quale hanno potuto cogliere i "segreti" degli uomini della Protezione civile provinciale e delle altre associazioni di volontariato presenti e coinvolte in caso di emergenze e situazioni di pericolo.

La mattinata è incominciata con una prova di evacuazione della scuola ed è poi proseguita nell’area di attesa del quartiere dove dovrebbero recarsi in caso di una malaugurata evacuazione per trovare i primi aiuti. Poi i bimbi e le bimbe della Racchetti si sono recati nella sede della Protezione civile di via Gramsci, dove hanno potuto ammirare e sperimentare le modalità operative dei vari volontari. Nella giornata sono state coinvolte nelle varie dimostrazioni, oltre alla Protezione civile di Sondrio e di A2A, anche gli uomini della Cri di Sondrio, degli Alpini, i sub e l’associazione cinofila amici di Ciro. Gli alunni hanno poi scoperto l’importanza delle radiocomunicazioni e del nuovo drone acquistato dalla Provincia di Sondrio. "La giornata, promossa dalla scuola Racchetti aveva come scopo quello di far conoscere ai giovani alunni l’attività della Protezione civile – dice Luciano Fontana, responsabile del comitato di coordinamento dei volontari della Protezione civile di Sondrio – ed è stata un grande successo".