Edoardo Galli scomparso, il padre: “Non credo che sia andato via con qualcuno”

Colico (Lecco), 28 marzo 2024 – Una settimana di paura, speranze, dubbi, incredulità, incertezza. Manca da casa ormai da una settimana Edoardo Galli, il 16enne di Colico che, giovedì scorso, invece che andare a scuola a Morbegno, ha preso il treno per Milano Centrale e poi da lì non si sa per dove. Tutte le piste seguite inizialmente e tutte le segnalazioni di avvistamenti al momento si sono rivelate fuorvianti. L'unico punto fermo sono le ultime immagini catturate dalle telecamere a poche ore dal suo allontanamento: lo ritraggono con lo zaino di scuola in spalla e due cartellette bianche, di quella da disegno o da educazione tecnica, strette nella stessa mano.

Notizie non confermate indicano che in un bar sia stato anche inquadrato insieme a qualcuno che probabilmente conosce, ma papà Alessandro è scettico. “Tutto può essere, io però non le ho viste e fatico a credere che sia andato via insieme a qualcuno”. È stata diffusa pure la voce che dalla Centrale abbia preso un treno forse per Zurigo, ma anche in questo caso non ci sono conferme formali. Gli inquirenti della Procura della Repubblica di Lecco, che stanno coordinando le indagini, al momento hanno sospeso le ricerche ad ampio raggio, si spera perché stiano seguendo magari qualche elemento circostanziato che possa condurli fino a Edoardo.

“È un incubo non sapere dove sia, perché, cosa voglia – spiegano papà Edoardo e mamma Natalia, che è russa –. Speriamo solo di svegliarci presto da questo incubo e che il nostro Edo torni da noi o almeno ci faccia sapere che sta bene”. I genitori chiedono anche di non eccedere nello scandagliare nella vita del figlio e di non cimentarsi in congetture inutili: “Tutto questo clamore eccessivo e sbagliato potrebbe spaventarlo e spingerlo a restare nascosto”.