Edoardo Galli scomparso, il 16enne è stato ritrovato in Stazione Centrale a Milano

Milano, 29 marzo 2024 – Edoardo Galli è stato ritrovato a Milano venerdì mattina, 29 marzo. Stando a quanto risulta, gli agenti della Polfer hanno rintracciato il sedicenne nell'area della Stazione Centrale, lì dov'era stato filmato per l'ultima volta dopo essere sceso da un treno regionale partito da Colico la mattina del 21 marzo.

Stando alle prime informazioni, una coppia di passeggeri avrebbe notato poco prima delle 8 un ragazzo vicino alle macchinette che si trovano al piano dei binari, prima degli ingressi con i tornelli. A quel punto, i due, pensando di aver riconosciuto Edoardo Galli, hanno allertato gli addetti di Fs Security, che a loro volta hanno immediatamente contattato gli agenti della Polfer: il ragazzo aveva con sé un documento, che ha confermato la sua identità. Il sedicenne, secondo quanto risulta, è in buone condizioni di salute.

Edoardo si è allontanato giovedì scorso: come ogni mattina doveva andare a scuola a Morbegno, dove frequenta la terza liceo, ma in classe non è mai arrivato. Una volta in stazione a Morbegno ha salutato alcuni amici, poi, dopo una quarantina di minuti, ha preso il treno per Milano Centrale, il Regio Express RE2817 partito da Morbegno alle 8 e arrivato in stazione centrale alle 9.40.

Le ultime immagini catturate dalle telecamere lo ritraggono alle 9.44 e 59 secondi di giovedì scorso con lo zaino di scuola in spalla con dentro un sacco a pelo e due cartellette bianche strette nella stessa mano in cui magari ha messo il suo doppio passaporto di cittadino italiano e della Russia, come mamma Natalia. Indosso aveva solo vestiti leggeri e ai piedi scarpe da ginnastica bianche.

Le ultime due immagini disponibili di Edoardo Galli in stazione Centrale a Milano

Solo ieri, la Procura della Repubblica di Lecco, che ha coordinato le indagini, aveva diffuso l’ultima immagine certa di Edoardo, quella ripresa in Centrale, ma, come aveva spiegato il procuratore Ezio Domenico Basso, “dopo questi istanti non ci sono, al momento, ulteriori riprese che lo ritraggono dialogare o in compagnia di altre persone o nei pressi di esercizi commerciali. Non trovano pertanto allo stato conferma le informazioni di diverso contenuto diffuse nei giorni scorsi”.