Ecocompattatore, chi ricicla vince

Chi ricicla, risparmia e vince. A Ballabio arriva il mangia-plastica per raccogliere e riciclare le bottiglie e i contenitori di plastica. E chi ne raccoglierà e ne riciclerà di più otterrà sconti sugli acquisti. Il migliore inoltre vincerà un pernottamento gratuito in vacanza per 7 notti per 2 adulti e due bambini. Ogni anno in Italia si consumano 9 miliardi di bottiglie di plastica. Ogni singola bottiglia impiega 450 anni per degradarsi. Per convincere anche i cittadini più ostinati a riciclare la plastica, nel paese dalla porte della Valsassina arriva un eco-compattatore. "Vogliamo diffondere sempre più l’uso dell’eco-compattatore che permette una migliore raccolta differenziata e con più facilità di recupero della materia – piega Tino Cereda, assessore all’Ambiente – Il messaggio fondamentale è che dalla raccolta differenziata si può guadagnare non solo da un punto di vista ambientale ma anche economico. Come? Con una rete di esercizi e attività locali attente all’ambiente, che prevedono una serie di sconti e agevolazioni ai cittadini che raccoglieranno gli ecopunti". Per accedere all’eco-compattatore e ottenere i bonus ogni utente dovrà dotarsi di una apposita reversa app sulla quale verranno caricati gli ecopunti accumulati da spendere presso le strutture convenzionate che, si auspica, possano essere diverse. In programma anche un concorso per identificare la famiglia riciclona che verrà premiata con una smartbox gratuita per il pernottamento di 7 notti per 2 adulti e 2 bambini. D.D.S.