Ecco il monumento all’Arma carabinieri

Serle da ieri ha un suo monumento all’Arma dei carabinieri. L’opera, voluta dall’Associazione nazionale dei carabinieri di Nuvolera, è stata realizzata in marmo di Botticino da Marco Guatta col sostegno delle amministrazioni di Nuvolento, Nuvolera, Paitone, Prevalle e appunto Serle. Il taglio del nastro del manufatto all’incrocio tra via Tito Speri e via Pineta ha visto la presenza, tra gli altri, del generale di divisione Giuseppe De Riggi, comandante della Legione carabinieri “Lombardia” di Milano il comandante provinciale colonnello Vittorio Fragalà.