È ora il momento di “Teglio Sapori”: weekend di gusto a Teglio

È ormai tempo di “Teglio Sapori“. Verso la fine della stagione estiva, quando le giornate si accorciano, a Teglio, la capitale gastronomica della provincia di Sondrio, è tempo di weekend del gusto: ritorna “Teglio Sapori“, la fortunata rassegna che dagli anni novanta accompagna gli appassionati del buon mangiare e del buon bere fino alle soglie dell’inverno. Un appuntamento atteso e gradito, che si rinnoverà per tredici fine settimana consecutivi, dal 2 e 3 settembre al 25 e 26 novembre, con quattro diversi menù e tanti piatti tipici, della tradizione o rivisitati, per esaltare i sapori della terra.

Quattro weekend di settembre per il Pizzocchero d’Oro, l’evento di apertura, quindi tre ciascuno per i menù dedicati ai funghi, alla cacciagione e ai sapori autunnali che vedranno i ristoratori tellini impegnati ad accogliere buongustai provenienti da tutta Italia ma anche dall’estero. A tracciare la via oggi è sempre Teglio che, con lungimiranza, l’aveva aperta, prima ancora che il turismo enogastronomico si affermasse quale tendenza.

"Anni fa - ricorda Fabio Valli, promotore e coordinatore di “Teglio Sapori“ - avevamo intravisto nella nostra offerta le potenzialità per destagionalizzare il turismo: i risultati confermano ogni anno la bontà di una scelta all’epoca molto impegnativa, poiché aveva comportato l’ideazione di nuove proposte culinarie e l’introduzione di novità dal punto di vista dell’organizzazione che, con gli anni, abbiamo affinato". Teglio Sapori è un’iniziativa promossa dai ristoratori tellini con il patrocinio di enti pubblici, il sostegno di aziende e operatori e la collaborazione delle associazioni del paese, prima fra tutte l’Accademia del Pizzocchero. Informazioni più dettagliate si possono trovare sui siti internet www.tegliosapori.info e www.teglioturismo.com o richiedere a [email protected] e [email protected] anche chiamando lo 0342 78200.

F.D’E.