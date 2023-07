È Morta Carla Mazzotti, Mamma di Cristina Rapita nel 1975

È morta ieri pomeriggio Carla Airoldi Mazzotti, la mamma di Cristina Mazzotti, la ragazza di 18 anni, rapita nell’estate del 1975 a Eupilio e lasciata morire due mesi dopo da una feroce banda di sequestratori. Carla aveva 98 anni ed è morta a Milano al Fatebenefratelli dopo una breve degenza. Donna forte e coraggiosa aveva sopportato molto dignitosamente il grande dolore per la perdita della figlia in maniera così crudele. In poco tempo aveva poi perso il marito Elios Mazzotti, morto sei mesi dopo Cristina, vinto sicuramente dal dolore per la perdita della figlia. Negli ultimi anni Carla Mazzotti alternava la residenza un po’ a Milano e nei mesi estivi a Eupilio dove era la villa di famiglia. A lenire un po’ le sue sofferenze è stata la vicinanza di un figlio, della figlia e dei nipoti, ma anche la pittura, alla quale si era dedicata fin da bambina.