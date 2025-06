Parte il cineforum all’aperto. Prima pellicola “Follemente”

Sarà la divertente commedia italiana Follemente di Paolo Genovese, ad aprire la settima edizione del cineforum all’aperto “Ma che film la vita!” organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco. L’appuntamento inaugurale della rassegna cinematografica nella città dei Promessi sposi è per martedì 10 giugno in piazza Garibaldi a Lecco. L’inizio delle proiezioni è fissato per le ore 21.30 circa. Previsto un saluto introduttivo da parte del prevosto monsignor Bortolo Uberti. Il biglietto di ingresso costa 3,50 euro grazie alla promozione Cinema in Festa. I biglietti sono acquistabili alla cassa oppure online in prevendita su www.aquilonelecco.it con 1 euro in più di commissione di prevendita. In caso di pioggia le proiezioni saranno trasferite al Cinema Nuovo Aquilone. L’appuntamento sarà settimanale: il martedì a giugno, il lunedì a luglio. I titoli in programma, dopo Follemente, sono A Complete unknow il cui costo del biglietto sarà di 5 euro, Il Nibbio, Diamanti, La vita da grandi, Maria.