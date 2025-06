Frana addio, la Lecco-Bellagio ora è aperta

La Lecco - Bellagio è di nuovo aperta e percorribile. Dopo la frana che nella notte tra mercoledì e giovedì si è abbattuta sulla Sp 582 Lariana al Moregallo di Mandello del Lario, sponda occidentale del ramo lecchese del lago di Como, i tecnici dell’Amministrazione provinciale di Lecco hanno lavorato a ritmi serrati per rimuovere la colata di fango e detriti che aveva invaso la carreggiata e per ripristinare le condizioni di sicurezza in modo da dare il via libera al passaggio di auto e altri veicoli.

Ieri alle 11 sono state così rimosse le transenne che finora bloccavano il passaggio ed è stata ripristinata la circolazione, giusto in tempo per l’inizio del primo weekend di giugno, che si annuncia foriero di bel tempo e quindi di turisti e non solo.

Resta al contrario chiusa al momento a tempo indeterminato la Sp 76 dell’Alta Valsassina e Valvarrone, sotto cui è crollata la muratura di sostegno della carreggiata. Il crollo si è verificato tra Introzzo e Tremenico a Valvarrone. Fabio Valsecchi, dirigente della Viabilità provinciale, parla di "impossibilità di riaprire la circolazione dei veicoli entro breve termine", perché "si rendono necessarie operazioni di consolidamento del corpo stradale e di ricostruzione del tratto di muratura crollato".

Lunedì invece cominceranno gli interventi per il totale ripristino della circolazione del cavalcavia ferroviario della Sp 54 a Cernusco Lombardone sulla linea Milano - Lecco. Il tratto di Provinciale sul cavalcavia, da mesi dissestato e a scartamento ridotto, verrà riasfaltato: per farlo sarà necessaria l’istituzione di un senso unico alternato. Dovrebbe essere poi possibile utilizzare di nuovo anche la pista ciclopedonale a lato del ponte.