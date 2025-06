Sull’onda del successo Nameless raddoppia

Il Nameless Festival raddoppia. Il prossimo anno, nel 2026, ci saranno un’edizione invernale, una sorta di anteprima, e un’edizione di fine primavera. Ci sono già le date, oltre che le location. Il Nameless Festival Winter Edition si svolgerà a Barzio, in Valsassina, sabato e domenica 15 febbraio; il Nameless Festival dal 30 maggio all’1 giugno. I biglietti sono già in vendita da ieri. Lo annuncia Alberto Fumagalli, quarantenne di Castello Brianza, ceo e fondatore del Nameless, all’indomani dell’ultima edizione appena conclusa ad Annone Brianza. Sarà un ritorno alle origini: il centro sportivo comunale del Bione a Lecco è stato dove ha esordito il Nameless nel 2013 e dove il festival si è svolto anche nel 2014; a Barzio invece il Nameless è cresciuto, dal 2015 fino al 2019. Al Nameless di Annone appena concluso hanno partecipato più di 90mila spettatori, mentre sui quattro palchi si sono esibiti un centinaio di artisti. Tra loro ospiti internazionali: Armin Van Buuren, Martin Garrix, Oliver Heldens, Don Diablo, Tommy Cahs e, per il gran finale, The Chainsmokers. "L’undicesimo Nameless, il più bello fino ad ora – spiega Fumagalli –. Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati, primo fra tutti quello di un festival che fosse più bello da vivere rispetto all’edizione precedente. L’obiettivo è sempre cercare di rendere l’esperienza sempre meno stressante per le persone che frequentano il Festival e crediamo di essere riusciti a soddisfare le loro necessità in ogni ambito". Il "papà" del Nameless non nasconde le difficoltà: "Mille difficoltà e mille sfide da affrontare, ed ognuna di esse è stata parte fondamentale del percorso". È però già proiettato verso il prossimo Nameless: "Siamo pronti per un 2026 in cui cambieremo ancora le regole del gioco". D.D.S.